ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Норди Мукиеле/Автор неизвестен

Французский защитник "РБ Лейцпиг" Норди Мукиеле близок к переходу в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро. Футболист уже согласовал условия личного контракта с французским клубом.

В прошлом сезоне 24-летний Мукиеле провел за "РБ Лейпциг" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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