ПСЖ близок к покупке талантливого французского форварда

Фото: твиттер Юго Экитике/Автор неизвестен

Нападающий "Реймса" Юго Экитике близок к переходу в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в данный момент проходит медицинское обследование в парижском клубе. В борьбе за форварда парижане опередили "Баварию" и "Ньюкасл".

В прошлом сезоне 20-летний Экитике провел за "Реймс" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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