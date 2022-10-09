ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 0:0.
Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса.
ПСЖ, набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 8 очками вышел на 14-ю позицию.
"Реймс" – ПСЖ - 0:0
"Реймс": Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.
Удаление: Рамос (41).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13