ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"

Теги псжреймс

ПСЖ без Месси не смог обыграть "Реймс"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде сыграл вничью с "Реймсом" со счетом 0:0.

Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Серхио Рамоса.

ПСЖ, набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 8 очками вышел на 14-ю позицию.

"Реймс" – ПСЖ - 0:0

"Реймс": Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.

Удаление: Рамос (41).

Не пропустите: "Марсель" неожиданно проиграл худшей команде Лиги 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге

"Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов