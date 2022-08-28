ПСВ забил шесть голов в матче Эредивизии

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ПСВ забил шесть голов в матче Эредивизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде разгромил "Эксельсиор" со счетом 6:1.

Победу гостям принесли дубли Ибраима Сангаре и Хави Симонса, а также голы Йоейя Вермана и Коди Гакпо. У хозяев отличился Сибе Хореманс.

"Эксельсиор" - ПСВ - 1:6 (0:3)
Голы: Верман, 2 - 0:1, Сангаре, 29 - 0:2, Сангаре, 45 - 0:3, Симонс, 55 - 0:4, Гакпо, 59 - 0:5, Хореманс, 74 - 1:5, Симонс, 84 - 1:6

ПСВ: Бенитес, Мвене, Тезе, Обиспо (Брентуйэт, 61), Макс, Сангаре (Винисиус, 46), Верман, Симонс, Сайбари (Гутьеррес, 46), Бакайоко (Савио, 75), Гакпо (Тиль, 61).

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