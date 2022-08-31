ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии

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ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Волендам" со счетом 7:1.

Победу хозяевам принесли хет-трик Коди Гакпо, дубль Хави Симонса, гол Жоана Бакайоко, а также автогол Брайана Плата. У гостей отличился Хенк Верман.

ПСВ, набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Волендам" с 4 очками опустился на 14-ю позицию.

ПСВ - "Волендам" - 7:1 (3:1)
Голы: Симонс, 1 - 1:0, Гакпо, 25 (с пенальти) - 2:0, Гакпо, 39 - 3:0, Верман, 40 - 3:1, Плат, 47 (автогол) - 4:1, Гакпо, 51 - 5:1, Симонс, 67 - 6:1, Бакайоко, 79 - 7:1

ПСВ: Бенитес, Тезе (Хувер, 55), Брэнтуйэт, Обиспо (Рамальо, 46), Макс, Тиль, Сангаре, Верман (Гутьеррес, 55), Симонс (Вертессен, 69), Бакайоко, Гакпо (Савио, 63).

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