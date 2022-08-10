ПСВ выбил "Монако" из квалификации Лиги чемпионов

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ обыграл "Монако" со счетом 3:2 и пробился в раунд плей-офф.

Победу голландскому клубу принесли голы Йоэя Вермана, Эрика Гутьерреса и Люка де Йонга. В составе монегасков отличились Гильермо Марипан и Виссам Бен-Йеддер.

ПСВ Нидерланды – "Монако" Монако - 3:2 (1:0, 1:2) - первый матч - 1:1

Голы: Верман, 21 - 1:0, Марипан, 58 - 1:1, Бен-Йеддер, 70 - 1:2, Гутьеррес, 89 - 2:2, де Йонг, 109 - 3:2

ПСВ: Бенитес, Мвене (Бакайоко, 77), Обиспо (ван Гинкел, 88), Тезе, Макс (Оппегор, 77), Сангаре, Тил (Гутьеррес, 65), Верман (Брэнтуэйт, 107), Сайбари (Рамальо, 65), де Йонг, Гакпо.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Головин (Диатта, 53), Фофана, Матазо (Жан Лукас, 105), Якобс (Кайо Энрике, 53), Минамино (Желсон Мартинш, 68), Бен-Йеддер (Диоп, 83), Фолланд (Эмболо, 46).

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