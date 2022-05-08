ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"

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ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"

Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" и ПСВ сыграли вничью со счетом 2:2.

Гости повели в первом тайме со счетом 2:0 благодаря дублю Коди Гакпо. Впрочем, хозяева в концовке сумели уйти от поражения, два мяча забил Сирил Дессерс.

ПСВ, набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 68 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Фейеноорд" - ПСВ - 2:2 (0:2)
Голы: Гакпо, 16 - 0:1, Гакпо, 29 - 0:2, Дессерс, 86 - 1:2, Дессерс, 90+5 (с пенальти) - 2:2

"Фейеноорд": Марсиано, Маласиа, Сенеси (Хольмгрен-Педерсен, 76), Траунер (Сандлер, 76), Гертрейда, Кекчю (Линссен, 46), Аурснес, Тиль (Волемарк, 46), Синистерра, Нелсон (Торнстра, 46).

ПСВ: Мвого, Макс, Тезе, Гутьеррес, Жуниор, Верман, Сангаре, Гетце, Гакпо, Доан, Захави (Брума, 78).

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