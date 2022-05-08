ПСВ упустил победу над "Фейеноордом"
Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" и ПСВ сыграли вничью со счетом 2:2.
Гости повели в первом тайме со счетом 2:0 благодаря дублю Коди Гакпо. Впрочем, хозяева в концовке сумели уйти от поражения, два мяча забил Сирил Дессерс.
ПСВ, набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 68 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Фейеноорд" - ПСВ - 2:2 (0:2)
Голы: Гакпо, 16 - 0:1, Гакпо, 29 - 0:2, Дессерс, 86 - 1:2, Дессерс, 90+5 (с пенальти) - 2:2
"Фейеноорд": Марсиано, Маласиа, Сенеси (Хольмгрен-Педерсен, 76), Траунер (Сандлер, 76), Гертрейда, Кекчю (Линссен, 46), Аурснес, Тиль (Волемарк, 46), Синистерра, Нелсон (Торнстра, 46).
ПСВ: Мвого, Макс, Тезе, Гутьеррес, Жуниор, Верман, Сангаре, Гетце, Гакпо, Доан, Захави (Брума, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23