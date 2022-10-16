ПСВ уничтожил "Утрехт" в матче Эредивизии
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Утрехт" со счетом 6:1.
Победу хозяевам принесли дубли Хави Симонса, Гуса Тиля и Анвара Эль-Гази. У гостей отличился Сандер ван дер Стрек.
ПСВ, набрав 24 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Утрехт" с 12 очками остался на девятой позиции.
ПСВ - "Утрехт" - 6:1 (3:1)
Голы: Симонс, 8 - 1:0, ван дер Стрек, 24 - 1:1, Тиль, 33 - 2:1, Тиль, 38 - 3:1, Симонс, 60 - 4:1, Эль-Гази, 86 - 5:1, Эль-Гази, 89 - 6:1
ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо (Тезе, 75), Обиспо, Макс (Хувер, 77), Сангаре, Гутьеррес, Симонс (Эль-Гази, 62), Верман (Ледесма, 62), Тиль (Бакайоко, 75), Гакпо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23