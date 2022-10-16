ПСВ уничтожил "Утрехт" в матче Эредивизии

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ПСВ уничтожил "Утрехт" в матче Эредивизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле разгромил "Утрехт" со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли дубли Хави Симонса, Гуса Тиля и Анвара Эль-Гази. У гостей отличился Сандер ван дер Стрек.

ПСВ, набрав 24 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. "Утрехт" с 12 очками остался на девятой позиции.

ПСВ - "Утрехт" - 6:1 (3:1)
Голы: Симонс, 8 - 1:0, ван дер Стрек, 24 - 1:1, Тиль, 33 - 2:1, Тиль, 38 - 3:1, Симонс, 60 - 4:1, Эль-Гази, 86 - 5:1, Эль-Гази, 89 - 6:1

ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо (Тезе, 75), Обиспо, Макс (Хувер, 77), Сангаре, Гутьеррес, Симонс (Эль-Гази, 62), Верман (Ледесма, 62), Тиль (Бакайоко, 75), Гакпо.

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