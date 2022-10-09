ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Херенвен" со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Коди Гакпо.

ПСВ, набрав 21 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 13 очками остался на восьмой позиции.

"Херенвен" - ПСВ - 0:1 (0:0)

Гол: Гакпо, 75 - 0:1

ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо, Обиспо, Макс, Сангаре, Симонс (Ледесма, 90), Верман, Сайбари (Эль-Гази, 42), Вертессен (Гутьеррес, 42), Гакпо.

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