ПСВ одержал тяжелую победу в Эредивизии
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на выезде обыграл "Херенвен" со счетом 1:0.
Единственный гол на 75-й минуте забил Коди Гакпо.
ПСВ, набрав 21 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизии. "Херенвен" с 13 очками остался на восьмой позиции.
"Херенвен" - ПСВ - 0:1 (0:0)
Гол: Гакпо, 75 - 0:1
ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо, Обиспо, Макс, Сангаре, Симонс (Ледесма, 90), Верман, Сайбари (Эль-Гази, 42), Вертессен (Гутьеррес, 42), Гакпо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23