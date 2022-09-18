ПСВ одержал феерическую победу над "Фейеноордом"

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ПСВ одержал феерическую победу над "Фейеноордом"

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле победил "Фейеноорд" со счетом 4:3.

Победу хозяевам принесли голы Джеррэда Брэнтуэйта, Коди Гакпо, Гуса Тиля и Армандо Обиспо. У гостей отличились Уссама Идрисси, Данило и Оркун Кекчю.

ПСВ, набрав 18 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 16 очками опустился на третью позицию.

ПСВ - "Фейеноорд" - 4:3 (2:2)
Голы: Идрисси, 3 - 0:1, Брэнтуэйт, 16 - 1:1, Гакпо, 25 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Тиль, 47 - 3:2, Кекчю, 73 - 3:3, Обиспо, 83 - 4:3

ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо (Рамальо, 85), Макс, Тиль (Гутьеррес, 74), Сангаре, Верман, Сайбари, Симонс (Бакайоко, 74), Гакпо.

"Фейеноорд": Бейло, Педерсен, Траунер, Ганцко, Лопес (Бульяуде, 85), Тимбер, Кекчю, Джаханбахш (Волемарк, 56), Дилросун (Шиманьски, 71), Идрисси (Пайшао, 56), Данило (Хименес, 56).

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