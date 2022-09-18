ПСВ одержал феерическую победу над "Фейеноордом"
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле победил "Фейеноорд" со счетом 4:3.
Победу хозяевам принесли голы Джеррэда Брэнтуэйта, Коди Гакпо, Гуса Тиля и Армандо Обиспо. У гостей отличились Уссама Идрисси, Данило и Оркун Кекчю.
ПСВ, набрав 18 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Эредивизии. "Фейеноорд" с 16 очками опустился на третью позицию.
ПСВ - "Фейеноорд" - 4:3 (2:2)
Голы: Идрисси, 3 - 0:1, Брэнтуэйт, 16 - 1:1, Гакпо, 25 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Тиль, 47 - 3:2, Кекчю, 73 - 3:3, Обиспо, 83 - 4:3
ПСВ: Бенитес, Тезе, Брэнтуэйт, Обиспо (Рамальо, 85), Макс, Тиль (Гутьеррес, 74), Сангаре, Верман, Сайбари, Симонс (Бакайоко, 74), Гакпо.
"Фейеноорд": Бейло, Педерсен, Траунер, Ганцко, Лопес (Бульяуде, 85), Тимбер, Кекчю, Джаханбахш (Волемарк, 56), Дилросун (Шиманьски, 71), Идрисси (Пайшао, 56), Данило (Хименес, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23