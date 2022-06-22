ПСВ может купить защитника "Шахтера", который ранее играл за "Барселону"
Фото: твиттер Марлона/Автор неизвестен
ПСВ из Эйндховена проявляет интерес к бразильскому защитнику донецкого "Шахтера" Марлону, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, голландский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении экс-защитника "Барселоны" настаивает лично главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой.
В минувшем сезоне 26-летний Марлон провел за "Шахтер" 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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