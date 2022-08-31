ПСВ может купить лидера киевского "Динамо"

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

ПСВ проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Виктору Цыганкову, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, голландский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе ПСВ украинец может заменить полузащитника Коди Гакпо, которого хотят купить "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

В нынешнем сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Голкипер киевского "Динамо" может сменить клуб. | https://dailysports.net