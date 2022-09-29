Психолог раскрыл детали беседы с Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Психолог раскрыл детали беседы с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Психолог Джордан Петерсон раскрыл интересные подробности общения с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По словам специалиста, футболист сам пригласил его на разговор.

"Несколько месяцев назад у него были проблемы в жизни, и его друг прислал ему несколько моих видео, и он сказал, что смотрел их. После этого Роналду прочитал одну из моих книг и нашел её полезной. Он захотел поговорить. Я пришёл к нему домой, и мы проговорили около двух часов.

Дома Рналду показал мне всё своё оборудование для того, чтобы оставаться в первоклассном состоянии, мы говорили о его компаниях. В основном мы говорили о том, чего он хочет в будущем, и о некоторых препятствиях, перед которыми он стоит", — приводит слова Петерсона Sport Bible. 

Не пропустите: Названа причина несостоявшегося трансфера Роналду в "Милан" или "Наполи". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов