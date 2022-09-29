Психолог раскрыл детали беседы с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Психолог Джордан Петерсон раскрыл интересные подробности общения с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По словам специалиста, футболист сам пригласил его на разговор.

"Несколько месяцев назад у него были проблемы в жизни, и его друг прислал ему несколько моих видео, и он сказал, что смотрел их. После этого Роналду прочитал одну из моих книг и нашел её полезной. Он захотел поговорить. Я пришёл к нему домой, и мы проговорили около двух часов.

Дома Рналду показал мне всё своё оборудование для того, чтобы оставаться в первоклассном состоянии, мы говорили о его компаниях. В основном мы говорили о том, чего он хочет в будущем, и о некоторых препятствиях, перед которыми он стоит", — приводит слова Петерсона Sport Bible.

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