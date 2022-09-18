Провалы "Ювентуса" и "Интера", поражения "Милана" и "Ромы": результаты 7-го тура Серии А

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Провалы "Ювентуса" и "Интера", поражения "Милана" и "Ромы": результаты 7-го тура Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить поражения "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" от "Монцы", "Удинезе" и "Аталанты", а также победу "Наполи" над "Миланом".

"Милан" – "Наполи" - 1:2 (0:0)
Голы: Политано, 55 (с пенальти) - 0:1, Жиру, 69 - 1:1, Симеоне, 78 - 1:2

"Рома" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Скальвини, 35 - 0:1

"Монца" – "Ювентус" - 1:0 (0:0)
Гол: Гюткьяер, 74 - 1:0

"Удинезе" – "Интер" - 3:1 (1:1)
Голы: Барелла, 5 - 0:1, Шкриньяр, 22 (автогол) - 1:1, Бийол, 84 - 2:1, Арслан, 90 - 3:1

"Фиорентина" – "Верона" - 2:0 (1:0)
Голы: Иконе, 13 - 1:0, Гонсалес, 90 - 2:0

"Кремонезе" – "Лацио" - 0:4 (0:3)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 21 (с пенальти) - 0:2, Милинкович-Савич, 45 - 0:3, Педро, 79 - 0:4

"Салернитана" – "Лечче" - 1:2 (0:1)
Голы: Сисей, 43 - 0:1, Гонсалес, 55 (автогол) - 1:1, Эспето, 83 - 1:2

"Болонья" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Бандинелли, 75 - 0:1

"Специя" – "Сампдория" - 2:1 (1:1)
Голы: Сабири, 11 - 0:1, Мурильо, 12 (автогол) - 1:1, Нзола, 72 - 2:1

"Торино" – "Сассуоло" - 0:1 (0:0)
Гол: Альварес, 90 - 0:1

Положение команд: "Наполи", "Аталанта" - 17, "Удинезе" - 16, "Лацио", "Милан" - 14, "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Ювентус", "Торино" - 10, "Фиорентина", "Сассуоло" - 9, "Специя" - 8, "Салернитана", "Эмполи" - 7, "Лечче", "Болонья" - 6, "Верона" - 5, "Монца" - 4, "Кремонезе", "Сампдория" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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