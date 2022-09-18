Провалы "Ювентуса" и "Интера", поражения "Милана" и "Ромы": результаты 7-го тура Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить поражения "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" от "Монцы", "Удинезе" и "Аталанты", а также победу "Наполи" над "Миланом".

"Милан" – "Наполи" - 1:2 (0:0)

Голы: Политано, 55 (с пенальти) - 0:1, Жиру, 69 - 1:1, Симеоне, 78 - 1:2

"Рома" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)

Гол: Скальвини, 35 - 0:1

"Монца" – "Ювентус" - 1:0 (0:0)

Гол: Гюткьяер, 74 - 1:0

"Удинезе" – "Интер" - 3:1 (1:1)

Голы: Барелла, 5 - 0:1, Шкриньяр, 22 (автогол) - 1:1, Бийол, 84 - 2:1, Арслан, 90 - 3:1

"Фиорентина" – "Верона" - 2:0 (1:0)

Голы: Иконе, 13 - 1:0, Гонсалес, 90 - 2:0

"Кремонезе" – "Лацио" - 0:4 (0:3)

Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 21 (с пенальти) - 0:2, Милинкович-Савич, 45 - 0:3, Педро, 79 - 0:4

"Салернитана" – "Лечче" - 1:2 (0:1)

Голы: Сисей, 43 - 0:1, Гонсалес, 55 (автогол) - 1:1, Эспето, 83 - 1:2

"Болонья" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Бандинелли, 75 - 0:1

"Специя" – "Сампдория" - 2:1 (1:1)

Голы: Сабири, 11 - 0:1, Мурильо, 12 (автогол) - 1:1, Нзола, 72 - 2:1

"Торино" – "Сассуоло" - 0:1 (0:0)

Гол: Альварес, 90 - 0:1

Положение команд: "Наполи", "Аталанта" - 17, "Удинезе" - 16, "Лацио", "Милан" - 14, "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Ювентус", "Торино" - 10, "Фиорентина", "Сассуоло" - 9, "Специя" - 8, "Салернитана", "Эмполи" - 7, "Лечче", "Болонья" - 6, "Верона" - 5, "Монца" - 4, "Кремонезе", "Сампдория" - 0.

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