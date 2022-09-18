Провалы "Ювентуса" и "Интера", поражения "Милана" и "Ромы": результаты 7-го тура Серии А
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить поражения "Ювентуса", "Интера" и "Ромы" от "Монцы", "Удинезе" и "Аталанты", а также победу "Наполи" над "Миланом".
"Милан" – "Наполи" - 1:2 (0:0)
Голы: Политано, 55 (с пенальти) - 0:1, Жиру, 69 - 1:1, Симеоне, 78 - 1:2
"Рома" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Скальвини, 35 - 0:1
"Монца" – "Ювентус" - 1:0 (0:0)
Гол: Гюткьяер, 74 - 1:0
"Удинезе" – "Интер" - 3:1 (1:1)
Голы: Барелла, 5 - 0:1, Шкриньяр, 22 (автогол) - 1:1, Бийол, 84 - 2:1, Арслан, 90 - 3:1
"Фиорентина" – "Верона" - 2:0 (1:0)
Голы: Иконе, 13 - 1:0, Гонсалес, 90 - 2:0
"Кремонезе" – "Лацио" - 0:4 (0:3)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 21 (с пенальти) - 0:2, Милинкович-Савич, 45 - 0:3, Педро, 79 - 0:4
"Салернитана" – "Лечче" - 1:2 (0:1)
Голы: Сисей, 43 - 0:1, Гонсалес, 55 (автогол) - 1:1, Эспето, 83 - 1:2
"Болонья" – "Эмполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Бандинелли, 75 - 0:1
"Специя" – "Сампдория" - 2:1 (1:1)
Голы: Сабири, 11 - 0:1, Мурильо, 12 (автогол) - 1:1, Нзола, 72 - 2:1
"Торино" – "Сассуоло" - 0:1 (0:0)
Гол: Альварес, 90 - 0:1
Положение команд: "Наполи", "Аталанта" - 17, "Удинезе" - 16, "Лацио", "Милан" - 14, "Рома" - 13, "Интер" - 12, "Ювентус", "Торино" - 10, "Фиорентина", "Сассуоло" - 9, "Специя" - 8, "Салернитана", "Эмполи" - 7, "Лечче", "Болонья" - 6, "Верона" - 5, "Монца" - 4, "Кремонезе", "Сампдория" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17