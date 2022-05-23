Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 38-го тура чемпионата Испании. "Реал" сыграл вничью с "Бетисом", "Барселона" проиграла "Вильярреалу", "Атлетико" победил "Реал Сосьедад".
"Барселона" – "Вильярреал" - 0:2 (0:1)
Голы: Педраса, 41 - 0:1, Мойсес Гомес, 55 - 0:2
"Реал" - "Бетис" - 0:0
"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:2 (0:0)
Голы: де Пауль, 50 - 0:1, Корреа, 68 - 0:2, Гуриди, 90 - 1:2
"Алавес" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано, 76 - 0:1
"Осасуна" – "Мальорка" - 0:2 (0:0)
Голы: Анхель Родригес, 47 - 0:1, Гренье, 83 - 0:2
"Гранада" - "Эспаньол" - 0:0
"Эльче" – "Хетафе" - 3:1 (1:1)
Голы: Унал, 33 - 0:1, Оласа, 37 - 1:1, Кике Перес, 84 - 2:1, Кике Перес, 90 - 3:1
"Севилья" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Рафа Мир, 68 - 1:0
"Райо Вальекано" – "Леванте" - 2:4 (1:3)
Голы: Гарсия, 18 - 1:0, Мелеро, 26 - 1:1, Рохер Марти, 44 - 1:2, Мелеро, 45 - 1:3, Гвардиола, 61 (с пенальти) - 2:3, Коке, 76 - 2:4
"Валенсия" – "Сельта" - 2:0 (1:0)
Голы: Макси Гомес, 28 - 1:0, Араухо, 60 (автогол) - 2:0
Положение команд: "Реал" - 86, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 71, "Севилья" - 70, "Бетис" - 65, "Реал Сосьедад" - 62, "Вильярреал" - 59, "Атлетик" - 55, "Валенсия" - 48, "Осасуна" - 47, "Сельта" - 46, "Райо Вальекано", "Эльче", "Эспаньол" - 42, "Хетафе", "Мальорка", "Кадис" - 39, "Гранада" - 38, "Леванте" - 35, "Алавес" - 31.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14