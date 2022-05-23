Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги

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Провал "Барселоны", потеря "Реала", успех "Атлетико": результаты 38-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 38-го тура чемпионата Испании. "Реал" сыграл вничью с "Бетисом", "Барселона" проиграла "Вильярреалу", "Атлетико" победил "Реал Сосьедад".

"Барселона" – "Вильярреал" - 0:2 (0:1)
Голы: Педраса, 41 - 0:1, Мойсес Гомес, 55 - 0:2

"Реал" - "Бетис" - 0:0

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:2 (0:0)
Голы: де Пауль, 50 - 0:1, Корреа, 68 - 0:2, Гуриди, 90 - 1:2

"Алавес" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано, 76 - 0:1

"Осасуна" – "Мальорка" - 0:2 (0:0)
Голы: Анхель Родригес, 47 - 0:1, Гренье, 83 - 0:2

"Гранада" - "Эспаньол" - 0:0

"Эльче" – "Хетафе" - 3:1 (1:1)
Голы: Унал, 33 - 0:1, Оласа, 37 - 1:1, Кике Перес, 84 - 2:1, Кике Перес, 90 - 3:1

"Севилья" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Рафа Мир, 68 - 1:0

"Райо Вальекано" – "Леванте" - 2:4 (1:3)
Голы: Гарсия, 18 - 1:0, Мелеро, 26 - 1:1, Рохер Марти, 44 - 1:2, Мелеро, 45 - 1:3, Гвардиола, 61 (с пенальти) - 2:3, Коке, 76 - 2:4

"Валенсия" – "Сельта" - 2:0 (1:0)
Голы: Макси Гомес, 28 - 1:0, Араухо, 60 (автогол) - 2:0

Положение команд: "Реал" - 86, "Барселона" - 73, "Атлетико" - 71, "Севилья" - 70, "Бетис" - 65, "Реал Сосьедад" - 62, "Вильярреал" - 59, "Атлетик" - 55, "Валенсия" - 48, "Осасуна" - 47, "Сельта" - 46, "Райо Вальекано", "Эльче", "Эспаньол" - 42, "Хетафе", "Мальорка", "Кадис" - 39, "Гранада" - 38, "Леванте" - 35, "Алавес" - 31.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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