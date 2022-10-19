Проработал менее полугода: "Шальке" уволил главного тренера
Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен
Наставник "Шальке" Франк Крамер отправлен в отставку с поста главного тренера.
Команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах. Вчера "Шальке" уступил "Хоффенхайму" со счетом 1:5 в Кубке Германии.
В Бундеслиге команда занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего шесть очков в 10 играх.
Интересно, что тренер пришел в команду в июне этого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20