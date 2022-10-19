Проработал менее полугода: "Шальке" уволил главного тренера

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Проработал менее полугода: "Шальке" уволил главного тренера

Фото: сайт "Шальке"/Автор неизвестен

Наставник "Шальке" Франк Крамер отправлен в отставку с поста главного тренера.

Команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах. Вчера "Шальке" уступил "Хоффенхайму" со счетом 1:5 в Кубке Германии.

В Бундеслиге команда занимает предпоследнее, 17-е место, набрав всего шесть очков в 10 играх.

Интересно, что тренер пришел в команду в июне этого года. 

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