Промес забил юбилейный гол за "Спартак"
Фото: твиттер Квинси Промеса/Автор неизвестен
Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес забил свой 80-й гол за клуб.
Форвард отметился юбилейным забитым мячом в полуфинальном матче Кубка России с "Енисеем".
Больше Промеса за "Спартак" забивали только девять футболистов: Роман Павлюченко (87), Анатолий Ильин (88), Андрей Тихонов (90), Егор Титов (106), Юрий Гаврилов (115), Фёдор Черенков (121), Галимзян Хусаинов (129), Сергей Родионов (153) и Никита Симонян (160).
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