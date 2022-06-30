Промес оформил дубль во втором матче подряд
Фото: твиттер Квинси Промеса/Автор неизвестен
Нападающий "Спартака" Квинси Промес забил по два гола в двух последних товарищеских матчах красно-белых.
Дублем нидерландский форвард отметился 25 июня в ворота владикавказской "Алании" (2:2), а еще два мяча Промес забил 29 июня в матче с калининградской "Балтикой" (3:2).
В 30 матчах прошлого сезона Промес забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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