Промес оформил дубль во втором матче подряд

Фото: твиттер Квинси Промеса/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Квинси Промес забил по два гола в двух последних товарищеских матчах красно-белых.

Дублем нидерландский форвард отметился 25 июня в ворота владикавказской "Алании" (2:2), а еще два мяча Промес забил 29 июня в матче с калининградской "Балтикой" (3:2).

В 30 матчах прошлого сезона Промес забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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