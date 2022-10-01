Проиграл пять матчей подряд: английский клуб уволил Арвеладзе

Фото: сайт "Халл Сити"/Автор неизвестен

Наставник "Халл Сити" Шота Арвеладзе покинул свою должность.

49-летний грузин был уволен после неудовлетворительных результатов команды.

Интересно, что английский клуб тренер возглавил в январе.

В текущем сезоне "Халл" в 10 матчах набрал 11 очков и идет на 20-м месте в турнирной таблице.

Команда проиграла пять матчей подряд и не знала побед с августа.

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