Проиграл пять матчей подряд: английский клуб уволил Арвеладзе

Теги халл ситишота арвеладзе

Проиграл пять матчей подряд: английский клуб уволил Арвеладзе

Фото: сайт "Халл Сити"/Автор неизвестен

Наставник "Халл Сити" Шота Арвеладзе покинул свою должность.

49-летний грузин был уволен после неудовлетворительных результатов команды.

Интересно, что английский клуб тренер возглавил в январе.

В текущем сезоне "Халл" в 10 матчах набрал 11 очков и идет на 20-м месте в турнирной таблице.

Команда проиграла пять матчей подряд и не знала побед с августа.

Не пропустите: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший тренер "Спартака" может возглавить сборную Украины

Бывший тренер "Спартака" может возглавить сборную Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов