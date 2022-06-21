Президент "Урала" нашел виновных в решении не расширять РПЛ

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение не расширять Премьер-Лигу.

По его словам, на решение могли повлиять столичные клубы, которым расширение РПЛ не интересно.

"К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, своё решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.

Мы остаёмся при своём мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно", - сказал Иванов.

Как известно, именно уральский клуб инициировал голосование о расширении РПЛ с 16 до 18 команд с сезона-2023/2024.

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