Президент "Урала" нашел виновных в решении не расширять РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение не расширять Премьер-Лигу.
По его словам, на решение могли повлиять столичные клубы, которым расширение РПЛ не интересно.
"К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, своё решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно.
Мы остаёмся при своём мнении. Увеличение числа участников РПЛ необходимо: в России достаточно качественных футболистов, способных играть в РПЛ, им нужно дать шанс. А болельщики в крупных городах страны достойны того, чтобы на своих стадионах регулярно видеть лучшие российские клубы. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно", - сказал Иванов.
Как известно, именно уральский клуб инициировал голосование о расширении РПЛ с 16 до 18 команд с сезона-2023/2024.
Не пропустите: В "Зените" высказались о будущем легионеров в клубе. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Комличенко вернулся в "Динамо"
-
Сперцян получил предложения из Франции и Германии
-
Арда Туран завершил карьеру игрока
-
Жоаозиньо получил статус свободного агента
-
Президент "Урала" нашел виновных в решении не расширять РПЛ
-
Джикия приехал на медосмотр на "Волге"
-
На Зинченко претендуют три клуба АПЛ
-
"Шахтер" определился со страной базирования
-
Бакаев рассказал, почему взял 7-й номер в "Зените"
-
"Не от большого ума": Широков встал на защиту Рыбуса
-
Кассьерра обсудил детали контракта с "Зенитом"
-
Паршивлюк продолжит выступать за "Динамо"
-
Появились подробности назначения Бердыева в иранский клуб
-
Лучший бомбардир РПЛ может перейти в "Пари НН"
-
Бакаев рассказал, как решился на переход в "Зенит"
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн евро за форварда "Порту"
-
"Барселона" вышла из борьбы за Рафинью
-
Кулибали отказал "Барселоне"
-
"Интер" подпишет талантливого защитника