Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги

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Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов в контексте проекта европейской Суперлиги.

"Идея так называемой Суперлиги – сумасшедшая. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.

Большие клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф", – сказал Чеферин.

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