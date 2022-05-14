Президент УЕФА высказался о новом формате Лиги чемпионов в контексте Суперлиги
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов в контексте проекта европейской Суперлиги.
"Идея так называемой Суперлиги – сумасшедшая. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.
Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.
Большие клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф", – сказал Чеферин.
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|3
|Ливерпуль
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|4
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
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|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
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|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
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|5
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|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4