Президент УЕФА рассказал об отношениях с "Реалом" на фоне Суперлиги

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Президент УЕФА рассказал об отношениях с "Реалом" на фоне Суперлиги

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился информацией по поводу своих отношений с мадридским "Реалом" на фоне Суперлиги и выхода королевского клуба в финал Лиги чемпионов.

"Конечно, у меня нет проблем с "Реалом". В данный момент я не контактирую с руководством клуба. Однако место "Реала" в финале Лиги чемпионов – доказательство чистоты турниров УЕФА.

Если бы это было не так, то "Реала" бы не было в финале, а "Барселона" не вышла бы в финал женской Лиги чемпионов.

Я смотрю на это профессионально, у меня хорошие нервы. Придет время, когда все прояснится, но это точно случится не на поле", – сказал функционер.

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