Президент УЕФА рассказал, где пройдет ЧМ-2030

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что чемпионат мира-2030 состоится в Испании и Португалии.

"Уверен, что ЧМ-2030 состоится в Испании и Португалии. Европа вполне может принять чемпионат мира по футболу", - приводит слова Чеферина AS.

Ранее сообщалось, что, кроме совместной заявки Испании и Португалии, заявки на проведение турнира подали Марокко, Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай (совместная заявка), Болгария, Румыния, Греция и Сербия (совместная заявка).

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