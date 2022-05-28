Президент УЕФА поделился мнением о Бензема перед финалом Лиги чемпионов

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Президент УЕФА поделился мнением о Бензема перед финалом Лиги чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин в преддверии финального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпуль" поделился мнением о французском нападающем королевского клуба Кариме Бензема.

"Конечно, он один из лучших игроков в мире. Вероятно, лучший центрфорвард мира на сегодняшний день. И, возможно, самый недооцененный футболист в истории.

Бензема всегда был в тени других игроков, но теперь мы видим, что он невероятен", – сказал Чеферин.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 45 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

Игра между "Мадридом" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня и пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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