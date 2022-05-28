Президент УЕФА поделился мнением о Бензема перед финалом Лиги чемпионов
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Президент УЕФА Александер Чеферин в преддверии финального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпуль" поделился мнением о французском нападающем королевского клуба Кариме Бензема.
"Конечно, он один из лучших игроков в мире. Вероятно, лучший центрфорвард мира на сегодняшний день. И, возможно, самый недооцененный футболист в истории.
Бензема всегда был в тени других игроков, но теперь мы видим, что он невероятен", – сказал Чеферин.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 45 матчах "Реала" во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
Игра между "Мадридом" и "Ливерпулем" состоится уже сегодня и пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|19
|40
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14