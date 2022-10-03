Президент УЕФА оценил шансы создания Суперлиги

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Президент УЕФА Александер Чеферин выразил мнение, что европейская Суперлига не будет создана в ближайшие годы.

"Сомневаюсь, что идея о создании Суперлиги вновь появится в ближайшие 10-15 лет. Об этом турнире из-за своего эго мечтают только трое президентов клубов. Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиги, а без них в турнире не может быть серьезной конкуренции.

Когда они объявили о ее создании, я не спал и не ел двое суток. Мне звонили и угрожали. У меня нет отношений с Андреа Аньелли. Раньше у меня не было хороших отношений с Флорентино Пересом. Впрочем, мы встретились на финале Лиги чемпионов и очень корректно пообщались, не обсуждая Суперлигу", - приводит слова Чеферина Športni SOS.

Напомним, что в Суперлигу до сих пор входят "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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