Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков
Президент УЕФА Александр Чеферин высказался по поводу санкций в отношении мадридского "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.
– Мадридский суд разрешил вам наложить санкции на три клуба, которые все еще хотят организовать Суперлигу. Почему вы не сделали это?
– Потому что решение суда еще может быть обжаловано. Когда процесс завершится, мы будем действовать.
– Можно ли наложить санкции на "Реал", который в этом году может выиграть свою 14-ю Лигу чемпионов?
– Любой клуб можно наказать.
– Некоторые сомневаются в этом.
– Они ошибаются. Правила одинаковы для всех. Если бы я комментировал то, что люди говорят каждый день...
Люди также жалуются, что УЕФА зарабатывает миллиарды, но 93,5% дохода идет клубам. Как объяснить это, если никто не слушает?
Можете верить мне или нет, но мы одинаково относимся ко всем клубам, будь это из Словении, моей родной страны, или если это большие имена в европейском футболе.
– То есть вы можете исключить "Реал", "Барселону" или "Ювентус"?
– Конечно, это возможно. Но решать должна независимая дисциплинарная комиссия УЕФА, – сказал Чеферин.
Также не пропустите: Дани Алвес покинет "Барселону". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Президент УЕФА допустил исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из еврокубков
-
Клопп поделился своей оценкой трансфера Холанда в "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" планирует значительно усилить состав
-
Хамес высказался о возможном возвращении в Европу
-
Дани Алвес покинет "Барселону"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Бензема
-
В "Баварии" может случится конфликт между тренером и спортивным директором
-
Усман Дембеле - лучший ассистент 2022 года в топ-лигах
-
Моуринью рассказал о своих ощущениях от увольнения из "Тоттенхэма"
-
Клопп высказался о волевой победе над "Астон Виллой"
-
"Реал" не планирует революций в составе
-
Хави прокомментировал победу над "Сельтой"
-
Хендерсон высказался о чемпионской гонке с "Манчестер Сити"
-
Асенсио близок к уходу из "Реала"
-
Смолов прокомментировал выход в финал Кубка России
-
Главные новости дня: 10 мая
-
"Барселона" уверенно обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги
-
"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" и догнал лидера АПЛ
-
На всю раздевалку: "Лион" выгнал Марсело по необычной причине
-
"Барселона" нашла замену Бускетсу в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14