Президент саудовского клуба рассказал о несостоявшемся переходе Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии Фахд бин Нафель рассказал о несостоявшемся переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Мы действительно вели переговоры с Роналду. Дело было совсем не в деньгах. Наш клуб готов приглашать звезд мирового футбола. Проблема оказалась в решении Спортивного суда, который запретил нам регистрировать новичков", - приводит слова бен Нафеля Goal.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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