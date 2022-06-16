Президент "Реала" рассказал о будущих трансферах клуба

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес ответил на вопрос журналистов о том, будет ли команда продолжать покупать футболистов этим летом.

Как известно, после окончания сезона чемпион Испании приобрел хавбека "Монако" Орельена Тчуамени за сумму свыше 100 млн евро. Также команда бесплатно подписала Антонио Рюдигера из "Челси".

"Пока трансферов больше не будет. Но потом – посмотрим. Лето очень долгое", – сказал Перес в эфире программы El Chiringuito.

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