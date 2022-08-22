Президент "Реала" назвал причину ухода Каземиро

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, почему он согласился продать бразильского полузащитника Каземиро в "Манчестер Юнайтед".

"Каземиро является легендой "Реала". Своей игрой он заслужил право самому принимать решения по своему будущем. Впрочем, мы с оптимизмом смотрим в этот сезон. У нас отличная команда и прекрасный тренер", - приводит слова Переса Marca.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" заплатит за 30-летнего Каземиро 60+10 миллионов евро. Футболист подпишет с английским клубом контракт до лета 2026 года.

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