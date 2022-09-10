Президент "Райо Вальекано" подрался с агентом потенциального новичка клуба

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Президент "Райо Вальекано" подрался с агентом потенциального новичка клуба

Фото: сайт "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

Президент испанского "Райо Вальекано" Мартин Преса подрался с агентом форварда "Эспаньола" Рауля де Томаса.

Конфликт произошел в момент, когда президент и агент говорили о переходе игрока, сообщает COPE.

По данным источника, во время обсуждения комиссионных начался спор, в ходе которого Преса попытался напасть на одного из юристов и ударил агента де Томаса в лицо. В ответ на это пострадавший также ответил обидчику ударом в лицо.

Функционер был госпитализирован, но уже дома.

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