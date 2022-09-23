Президент ПСЖ ярко высказался о Суперлиге

Президент "Пари Сен-Жермен" и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что европейская Суперлига создана не будет.

"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА, добиваются там успеха. Все хорошо. На данный момент никакой Суперлиги не существует. И никогда ее не будет", - приводит слова Аль-Хелайфи Sözcü.

Напомним, что европейская Суперлига была основана в апреле 2021 года. Изначально в нее вошли 12 клубов, но через несколько дней в результате протестов фанатов и угроз со стороны УЕФА, из нового турнира вышли девять клубов. На данный момент в Суперлиге состоят только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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