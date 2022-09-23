Президент ПСЖ ярко высказался о Суперлиге

Теги псжнассер аль-хелаифи

Президент ПСЖ ярко высказался о Суперлиге

Президент "Пари Сен-Жермен" и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что европейская Суперлига создана не будет.

"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА, добиваются там успеха. Все хорошо. На данный момент никакой Суперлиги не существует. И никогда ее не будет", - приводит слова Аль-Хелайфи Sözcü.

Напомним, что европейская Суперлига была основана в апреле 2021 года. Изначально в нее вошли 12 клубов, но через несколько дней в результате протестов фанатов и угроз со стороны УЕФА, из нового турнира вышли девять клубов. На данный момент в Суперлиге состоят только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: "Реал" навсегда отказался от Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов