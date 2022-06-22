Президент ПСЖ высказался о перспективах европейской Суперлиги
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что европейская Суперлига запущена не будет.
"Я думаю, что Суперлига Европы уже мертва. Меня удивляет позиция "Реала", который заслуженно выиграл Лигу чемпионов, но при этом не хочет в ней играть. Если вам не нравится турнир, то не надо принимать в нем участие. Лига чемпионов является лучшим соревнованием в мире. Не знаю, почему испанские фанаты против него. Я не вижу перспектив у Суперлиги", - приводит слова Аль-Хелайфи Marca.
Напомним, что изначально в Суперлигу входило 12 клубов. Впрочем, затем под давлением УЕФА, болельщиков и глав некоторых государств из проекта вышли девять клубов. На данный момент в Суперлигу входят только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14