Президент ПСЖ высказался о перспективах европейской Суперлиги

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что европейская Суперлига запущена не будет.

"Я думаю, что Суперлига Европы уже мертва. Меня удивляет позиция "Реала", который заслуженно выиграл Лигу чемпионов, но при этом не хочет в ней играть. Если вам не нравится турнир, то не надо принимать в нем участие. Лига чемпионов является лучшим соревнованием в мире. Не знаю, почему испанские фанаты против него. Я не вижу перспектив у Суперлиги", - приводит слова Аль-Хелайфи Marca.

Напомним, что изначально в Суперлигу входило 12 клубов. Впрочем, затем под давлением УЕФА, болельщиков и глав некоторых государств из проекта вышли девять клубов. На данный момент в Суперлигу входят только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: Лапорта рассказал о ценности европейской Суперлиги. | https://dailysports.net