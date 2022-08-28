Президент ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара

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Президент ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о конфликте между нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром, которые не могли решить, кто из них будет главным пенальтистом.

"В команде нет никаких проблем. Об этом пишут только журналисты. У нас не стоит вопрос о конфликте, это был просто спор. Я тоже могу спорить с братом или сестрой. Это нормально. Но когда речь идет о Килиане, то люди сразу же раздувают из мухи слона. Мбаппе и Неймар являются приятелями, и всегда ими будут", - приводит слова Аль-Хелаифи Telefoot.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ четыре матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе четыре забитых мяча в двух поединках.

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