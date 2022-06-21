Президент ПСЖ рассказал, почему не продал Мбаппе в "Реал"

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи рассказал, почему он не продал нападающего Килиана Мбаппе в "Реал" летом 2021 года.

"Прошлым летом "Реал" предлагал за Мбаппе 180 миллионов евро, но я отказал, так как знал, что Килиан не хочет уходить из ПСЖ. Я хорошо его знаю. Мбаппе никуда не уйдет ради денег. Килиан принял решение остаться, так как он хочет играть за свой город, клуб и страну. Он думает только о победах", - приводит слова Аль-Хелайфи Marca.

Напомним, что некоторое время назад 23-летний Мбаппе подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 26 результативных передач.

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