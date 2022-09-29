Президент ПСЖ обвиняется в заключении бизнесмена в тюрьму

Президент "Пари Сен-Жермен" и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи может быть причастен к заключению под стражу франко-алжирского бизнесмена Тайеба, сообщает Marca.

По сведениям источника, у Тайеба, возможно, были доказательства о том, что Катар коррупционным способом заполучил право на проведение чемпионата мира 2022 года. Также предполагается, что у него были документы с рабочими вопросами Аль-Хелаифи.

После этого Аль-Хелаифи, возможно, добился заключения Тайеба в тюрьму, где над бизнесменом издевались и угрожали. В итоге он согласился отдать все документы, чтобы выйти на свободу.

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