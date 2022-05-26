Президент "Ливерпуля" считает, что Клопп был бы хорошим управленцем

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Президент "Ливерпуля" считает, что Клопп был бы хорошим управленцем

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Президент "Ливерпуля" Том Вернер высказался по поводу способностей главного тренера команды Юргена Клопп быть генеральным директором.

"Недавно я разговаривал с генеральным директором немецкой технологической компании Siemens. Я рассказывал ему о таланте Юргена. Он был бы блестящим генеральным директором, где бы он ни оказался.

Что я нахожу в нем, так это то, что он, очевидно, отличный стратег и очень хорошо обращается с игроками. Но характер у него теплый и приветливый. Он добрый, у него тонкое чувство юмора, он скромный", – сказал функционер.

28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов в Париже с мадридским "Реалом".

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