Президент "Ливерпуля" считает, что Клопп был бы хорошим управленцем
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Президент "Ливерпуля" Том Вернер высказался по поводу способностей главного тренера команды Юргена Клопп быть генеральным директором.
"Недавно я разговаривал с генеральным директором немецкой технологической компании Siemens. Я рассказывал ему о таланте Юргена. Он был бы блестящим генеральным директором, где бы он ни оказался.
Что я нахожу в нем, так это то, что он, очевидно, отличный стратег и очень хорошо обращается с игроками. Но характер у него теплый и приветливый. Он добрый, у него тонкое чувство юмора, он скромный", – сказал функционер.
28 мая "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов в Париже с мадридским "Реалом".
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18