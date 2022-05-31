Президент Ла Лиги высказался о финансовой стороне трансфера Холанда в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Тебаса\Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал "клубы-мешки" за огромные траты на трансферы в контексте перехода норвежского форварда Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".
"Обо мне в Европе уже все знают. Эй, Нассер Аль-Хелайфи, президент ПСЖ, то, что ты делаешь, уничтожает футбол. Это так же опасно, как и проект Суперлиги.
Когда мы осудили ситуацию с Неймаром, то речь шла о "Сити" и ПСЖ. УЕФА наказал оба клуба. Что же произошло потом? CAS принял очень странное решение и оправдал оба клуба. Мы изучили его и постараемся сделать так, чтобы подобного больше не происходило.
Сделка по Холанду была невозможна для "Реала". Посмотрим, как был организован его переход в "Сити". Они заплатили 150 млн евро комиссии. Такое делают только "Манчестер Сити", ПСЖ", а раньше еще и "Челси", - сказал Тебас.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18