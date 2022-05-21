Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону"

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Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону"

Фото: твиттер Тебаса\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего Роберта Левандовского из "Баварии" в "Барселону".

"Всё просто: если за последние два года ваши убытки составили более 500 миллионов евро, вы должны восстановиться, чтобы подписывать футболистов.

У Левандовского ещё один год по контракту с "Баварией". Учитывая, что он хочет получать, и то, что рассчитывает выручить "Бавария" от трансфера… На данный момент я не вижу Роберта в "Барселоне".

Произойдёт что-то другое", - сказал функционер.

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