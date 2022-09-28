Президент клуба из Саудовской Аравии рассказал об интересе к Роналду

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Президент клуба из Саудовской Аравии рассказал об интересе к Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент саудовского "Аль-Хиляля" Фахад бен Нафель подтвердил информацию о том, что его клуб вел переговоры с форвардом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По его словам, трансфер не произошел из-за запрета на регистрацию новичков.

"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах. Наш клуб обладает возможностью подписывать мировых звёзд. Но Спортивный арбитражный центр запретил нам регистрировать новичков. Мы из-за этого не останавливали переговоры с потенциальными новичками, но откладывали финальную стадию, пока ограничения с нас бы не сняли", — цитирует бен Нафеля Metro. 

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