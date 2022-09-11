Президент киевского "Динамо" раскритиковал болельщиков "Фенербахче"
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не может понять поведения болельщиков "Фенербахче" (1:2) во время матча группового этапа Лиги Европы.
Во время встречи фанаты бросали бутылки в игроков украинского клуба.
"В футболе такого не должно быть. Я на 100% уверен, что УЕФА отреагирует на это и будет колоссальный штраф. Они вели себя по-хамски и когда мы играли в отборе Лиги чемпионов.
Я абсолютно согласен с Луческу, судья не справился с этой игрой. Когда Шапаренко порвали крестообразные связки это первое нарушение, а второе он дает на Сидорчуке в нашу сторону. Человеку отрывают ногу, а судья не дает никакой карточки.
Для этого есть VAR и мне кажется на это должны были обратить внимания. По поведению фанатов я не буду ничего говорить, потому что оценку им должны дать соответствующие инстанции. Это хамство. На сегодняшний день так себя вести в современном мире невозможно", — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.
Не пропустите: Луческу рассказал, почему он покинул "Интер" в 1999 году. | https://dailysports.net/
Лента новостей
-
Левандовски превзошел рекорд Роналду
-
Президент киевского "Динамо" раскритиковал болельщиков "Фенербахче"
-
Защитник "Реала" подал в суд на свою бывшую девушку
-
19-летнего студента осудили за расистский пост в адрес Мбаппе
-
Фанаты сборной Боснии и Герцеговины выступили против игры с Россией
-
"Атлетико" снова выпустил Гризманна после 60-й минуты: клуб не хочет платить "Барселоне"
-
"Милан" продлил внушительную серию без поражений
-
Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Брайтон"
-
Жиру принес "Милану" победу в 6-м туре Серии А
-
"Барселона" одержала яркую выездную победу в Ла Лиге
-
"Аякс" одержал крупную победу в матче Эредивизии. Счет 5:0
-
"Интер" вырвал победу над "Торино"
-
"Севилья" одержала победу в Барселоне
-
"Наполи" одержал тяжелую победу в Серии А
-
"Шахтер" одержал волевую победу и возглавил УПЛ
-
ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1
-
"РБ Лейпциг" разгромил дортмундскую "Боруссию"
-
"Бавария" упустила победу над "Штутгартом"
-
Защитник сборной США отказался платить 5 долларов за коктейль и был арестован
-
Главная звезда сборной Боснии не будет играть против России
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0