Президент киевского "Динамо" раскритиковал болельщиков "Фенербахче"

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не может понять поведения болельщиков "Фенербахче" (1:2) во время матча группового этапа Лиги Европы.

Во время встречи фанаты бросали бутылки в игроков украинского клуба.

"В футболе такого не должно быть. Я на 100% уверен, что УЕФА отреагирует на это и будет колоссальный штраф. Они вели себя по-хамски и когда мы играли в отборе Лиги чемпионов.

Я абсолютно согласен с Луческу, судья не справился с этой игрой. Когда Шапаренко порвали крестообразные связки это первое нарушение, а второе он дает на Сидорчуке в нашу сторону. Человеку отрывают ногу, а судья не дает никакой карточки.

Для этого есть VAR и мне кажется на это должны были обратить внимания. По поведению фанатов я не буду ничего говорить, потому что оценку им должны дать соответствующие инстанции. Это хамство. На сегодняшний день так себя вести в современном мире невозможно", — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Не пропустите: Луческу рассказал, почему он покинул "Интер" в 1999 году. | https://dailysports.net/