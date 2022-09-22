Президент боснийской федерации футбола подтвердил намерения сыграть с Россией

Президент федерации футбола Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович не видит ничего страшного в товарищеском матче со сборной России.

По мнению функционера, вокруг этой темы "слишком много негатива".

"Я считаю, что каждый имеет право на мнение, но это не значит, что чьё-то мнение должно обязывать в чём-то кого-то другого. И не значит, что все должны думать одинаково.

Игра с Россией? Эту тему следует рассматривать исключительно как футбольный товарищеский матч. И важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА", - сказал он.

Напомним, что игра должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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