Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о возможном увольнении главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана.
По словам функционера, в клубе полное взаимопонимание с наставником.
"Мы полностью уверенны в Юлиане Нагельсмане и всей нашей команде. После международного перерыва наша команда продолжит работать изо всех сил, как и всегда", — цитирует Хайнера в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что в последних четырёх встречах немецкой Бундеслиги "Бавария" не выиграла ни одного матча.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
|32
|20