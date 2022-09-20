Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о возможном увольнении главного тренера клуба Юлиана Нагельсмана.

По словам функционера, в клубе полное взаимопонимание с наставником.

"Мы полностью уверенны в Юлиане Нагельсмане и всей нашей команде. После международного перерыва наша команда продолжит работать изо всех сил, как и всегда", — цитирует Хайнера в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в последних четырёх встречах немецкой Бундеслиги "Бавария" не выиграла ни одного матча.

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