Президент "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовского

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Президент "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу возможного перехода польского нападающего Роберта Левандовского в "Барселону".

"Я не знаю ни одного человека в "Баварии", который согласился бы отпустить Роберта до истечения срока контракта. Если он останется, будет хорошо играть и продолжит комфортно чувствовать себя в Германии, то, может, в январе придет и скажет: "Вау, мне здесь так нравится, возможно, я останусь еще на два или три года.

Пишут, что "Барса" хочет Левандовского. Полгода назад у них был долг 1,3 млрд евро. В Германии их уже давно объявили бы банкротами!

1,3 млрд евро долга, угроза банкротства уже под дверью, а вы делаете многомиллионное предложение по игроку "Баварии»". Тогда вы, журналисты, должны спросить у них: "У вас действительно есть такая возможность?" – сказал Хенесс

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