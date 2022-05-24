Президент "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовского
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу возможного перехода польского нападающего Роберта Левандовского в "Барселону".
"Я не знаю ни одного человека в "Баварии", который согласился бы отпустить Роберта до истечения срока контракта. Если он останется, будет хорошо играть и продолжит комфортно чувствовать себя в Германии, то, может, в январе придет и скажет: "Вау, мне здесь так нравится, возможно, я останусь еще на два или три года.
Пишут, что "Барса" хочет Левандовского. Полгода назад у них был долг 1,3 млрд евро. В Германии их уже давно объявили бы банкротами!
1,3 млрд евро долга, угроза банкротства уже под дверью, а вы делаете многомиллионное предложение по игроку "Баварии»". Тогда вы, журналисты, должны спросить у них: "У вас действительно есть такая возможность?" – сказал Хенесс
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|39
|11
|Герта
|32
|38
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|Унион Берлин
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|Кельн
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|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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|Падерборн
|32
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