Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился информацией по поводу будущего в мюнхенском клубе нападающего Роберта Левандовского.
"Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.
Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца", – сказал функционер.
Ранее сообщалось, что польский футболист достиг договоренности с "Барселоной" об условиях личного контракта.
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|Команда
|М
|О
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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|20