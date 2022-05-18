Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился информацией по поводу будущего в мюнхенском клубе нападающего Роберта Левандовского.

"Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.

Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца", – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что польский футболист достиг договоренности с "Барселоной" об условиях личного контракта.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" хочет подписать воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net