Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

Президент "Баварии" рассказал о будущем Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер поделился информацией по поводу будущего в мюнхенском клубе нападающего Роберта Левандовского.

"Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.

Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца", – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что польский футболист достиг договоренности с "Барселоной" об условиях личного контракта.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" хочет подписать воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Марио Фернандес приостановил карьеру

Марио Фернандес приостановил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов