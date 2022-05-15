Президент "Баварии" поделился информацией о будущем Левандовского

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Президент "Баварии" поделился информацией о будущем Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о будущем нападающего Роберта Левандовского в мюнхенском клубе.

"Контракт Роберта действует до 2023 года. Столько он и будет играть за нас. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич сделали ему предложение о продлении контракта. Очевидно, оно не было принято.

Такие игроки постоянно получают предложения от других топ-клубов, в этом нет ничего нового. У нас уже был такой случай в 2019 году, когда Роберт заигрывал с "Реалом". "Бавария" знает об этой ситуации.

Для игрока мирового уровня сложно найти замену. У него есть контракт, и я думаю, что он отработает его. Не продлевать соглашение – его право. Конечно, он сможет уйти бесплатно. Пришел в "Баварию" он тоже бесплатно", – сказал функционер.

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