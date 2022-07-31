Президент "Баварии" ответил на обвинения Левандовски

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Президент "Баварии" ответил на обвинения Левандовски

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Президент "Баварии" Герберт Хайнер ответил на обвинения польского нападающего Роберта Левандовского, который обвинил мюнхенский клуб во лжи.

"Не знаю, зачем Левандовски решил вновь поговорить на эту тему. Каждый получил то, что хотел. Но не надо забывать, что именно он первым вынес все на публику", - приводит слова Хайнера Bayern&Germany.

Напомним, что 33-летний Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону" за 45 миллионов евро.

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