Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна

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Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Президент "Бавари" Герберт Хайнер заявил, что немецкий клуб не собирается покупить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"У нас отличная команда со средним возрастом 25-26 лет. Многие игроки имеют долгосрочные контракты, поэтому мы спокойно может обдумывать дальнейшие шаги, но сейчас наша атака укомплектована первоклассно", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

В прошлом сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 50 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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