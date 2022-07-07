Президент "Барселоны" высказался о возможном трансфере Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможном переходе польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

"Мы ждем от "Баварии" ответ на наше предложение по Левандовски. Надеюсь, что они его примут. Я благодарен Роберту за его усилия перейти в наш клуб", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 40 миллионов евро. "Бавария" не хочет расставаться с форвардом, но может продать его за 60 миллионов. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2023 года.

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