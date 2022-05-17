Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского

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Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном подписании польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

"Это непросто, давайте помнить, что мы переживаем сложную экономическую ситуацию. Думаю, мы сможем подписать игроков, которых захотим… когда наведем порядок.

Пусть работает спортивный и технический менеджмент. Подробно ответить не могу, потому что мы работаем над тем, чтобы сделать команду более конкурентоспособной.

Мы изменим ситуацию, когда сможем подписать звездных игроков. Сейчас нашим приоритетом является исправление экономической ситуации в команде", - сказал Лапорта.

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