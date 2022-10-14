Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави в клубе

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Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави в клубе

Фото: твиттер Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он по-прежнему доверяет главному тренеру Хави Эрнандесу, несмотря на неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.

"У нас сохраняется доверие к Хави и футболистам. Убежден, что "Барселона" способна конкурировать с европейскими топ-клубами. Вы можете заметить разницу между нынешней "Барселоной" и командой прошлого сезона. Игрокам нужно привыкнуть к стилю игры команды. Хави знает, как добиться прогресса. В Лиге чемпионов мы получили удар ниже пояса, но мы должны продолжать работать и сосредоточиться на Ла Лиге. Сейчас нас ждет матч с "Реалом" в Мадриде. Это одно из тех мест, где нам нравится играть", - приводит слова Лапорты Marca.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 16 октября, и начнется в 17:15.

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